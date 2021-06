Lo de Luis Enrique sigue chirriando. Pero la goleada lo camufla todo, incluido el hecho de que España no haya sido primera de grupo. Croacia, eso sí, no será Eslovaquia, un rival con un portero que fue bajo palos lo que en el área rival es Morata. A Ferran le faltó tiempo nada más sustituirlo para marcar de tacón en un movimiento de ‘nueve’. Qué jugador el de Foios. Qué oportuno Pau con la cabeza donde tocaba. Qué asistencia de Gerard, aunque no sea su sitio. Y qué pena no ver a Gayà.

Salida Wass

Puede hacerle mucho papel a Bordalás. Cosa distinta es que quiera. Parece que no. Si Wass aspira a irse, que pase por caja, que no está el mercado para obsequios. No regalar ni malvender implica no aceptar dos o tres kilos por un jugador que vale más. Y a diferencia del extra por De Paul, en este caso hará falta fichar a un sustituto.

Llegada

Es posible que la confirmación oficial se demore unos días, pero el acuerdo entre el Levante y Soldado es total por dos temporadas y una tercera opcional. Los granotas pagarán antes del 30 de junio los 500.000 euros de su cláusula de escape, una cantidad asequible. Tiene la pega de la edad, pero está entero y es un tipo de vestuario. Lo sabe Navarro, que jugó con él. Y lo sabe Paco, con el que ya ha estado hablando. El tiempo dirá si el esfuerzo económico vale o no la pena.