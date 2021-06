El anuncio este jueves del Gobierno sobre la vuelta a los estadios y pabellones no es el final del túnel pero sí un paso más con el que se va viendo la luz. La última palabra, sin embargo, sigue siendo de las Comunidades, algo que en la nuestra viene ocurriendo con la Conselleria de Sanitat y el deporte amateur. Y es que todavía no existe la garantía total de que se puedan completar los aforos ni aun en el caso de que se cumplan todos los protocolos. Es un detalle importante antes de dar por sentada la normalidad, ya que a la espera de que se pronuncien los distintos organismos, entre ellos LaLiga, cada club va a tener un modus operandi particular.

En el Valencia, por ejemplo, la idea pasa por no lanzar una campaña de pases sino continuar vendiendo entradas hasta que exista la seguridad de que ningún socio se quedará sin asiento. Sin embargo, el Levante ha lanzado la suya con el compromiso de devolver los partidos no disfrutados y un sistema a partir del que discriminar los turnos. Cada caso es un mundo. La previsión más optimista en Mestalla apunta a un fijo de unos 40.000 socios mientras que en el Ciutat están a la expectativa del impacto sobre el aumento (anunciado y controlado) de precios. De una manera o de la otra, desde luego, lo que importa es que el fútbol a puerta cerrada comienza ya a ser algo del pasado y eso hay que celebrarlo.

Fichajes

Matija Nastasic y Omar Mascarell coinciden en varias cosas: los dos van a salir del Schalke 04 y ninguno es una prioridad de mercado para un Valencia que, aun así, los tiene en la recámara por si fallan opciones con el denominador de que están por delante en las preferencias y cuestan más. Pese a venir de un descenso, son jugadores de experiencia y carácter con un rendimiento contrastado y que pueden llegar libres o casi. Caramelos así no duran.