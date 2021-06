Dentro de cuatro días, el 30 de junio, comienza el baile, el del final de curso y el principio del nuevo. El plazo de fichajes es un periodo que se extendió hace un año por culpa de la pandemia y que ha recuperado la normalidad en este. La normalidad, eso sí, únicamente de fechas, porque en lo demás el mercado continúa congelado, ajeno a la Eurocopa y con tan pocos visos de activarse a plazo corto que desde LaLiga ya se ha ofrecido a los clubes una moratoria para cuadrar el fair-play. Vender antes de comprar es una idea tan original que aquellos que la aplican se exponen al riesgo de llegar tarde y quedarse con las sobras que normalmente se reparten los pequeños. Para el Valencia, donde todo el mundo sabe de sobra lo que ocurrió el último verano, el panorama apunta a una operación salida larga y complicada. A poco menos de dos semanas para la pretemporada, la realidad es que Bordalás todavía no tiene ningún refuerzo de los que espera. Sin embargo, la realidad es también que se ha lanzado la red sobre muchas presas. En portada llevamos cinco y son algunas más.

Quitando alguna intentona que no han ido a más, al Levante tampoco han llegado ofertas, si bien se mantiene la convicción en que acabarán haciéndolo. En especial por Vezo, al que sus agentes valoran en dos dígitos. Esa parálisis, sin embargo, no ha impedido cerrar a Soldado, una oportunidad de mercado que no es precisamente barata, o entablar negociaciones por Franquesa y Plano, aunque la segunda pinta peor que la primera. El club granota tiene poco margen, inclusive ahí el de error.

Es una auténtica lástima que los resultados no hayan acompañado después de la odisea y el trabajazo de Garbajosa y compañía. Era difícil, pero no hay que desistir.