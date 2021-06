Hay bastantes números para que el Valencia acabe fichando al menos a uno de los tres centrales de la portada de este miércoles. Pueden ser hasta dos si vende a Diakhaby y sin descartar la irrupción de algún tapado. La recuperación del ADN, el gran reto de Bordalás, empieza por atrás y no se discute que la defensa es la prioridad, por encima incluso de sacar del Valladolid a Marcos André y así reforzar la delantera. La realidad que lo condiciona todo, sin embargo, tiene que ver no solo con la desconfianza por lo ocurrido el último verano. El de Mestalla no es una excepción a los clubes que van a cerrar el ejercicio con déficit y que agradecerán la ayuda que prepara ya LaLiga con una modificación del reglamento del control financiero. Con el mercado parado por el impacto negativo de la Covid y la Eurocopa, la reactivación de los fichajes pasa necesariamente porque Tebas levante el pie. Como otras veces, la herramienta del fair-play se tiene que adaptar a la situación real que viven los clubes.

Franquesa

Además de fichar hay que vender y el Valencia mantiene la confianza en que podrá colocar tanto a Guedes como a Diakhaby. Lo mismo que un Levante que por el momento no ha tenido éxito tratando de compensar su déficit con los traspasos que tiene aplazados desde hace un año. Para los de Orriols está claro que las circunstancias no son fáciles pero tampoco tan agónicas. Lo demuestra el primer fichaje de Soldado y que Franquesa, gracias a las buenas relaciones existentes con el Villarreal, está a punto de convertirse en el segundo.

Casal España

Hay obras que no arrancan y otras que contra viento y marea no se paran. Ahí está un año después el flamante Casal España, cuya construcción está absolutamente garantizada para bien de todos los valencianos.