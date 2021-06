El Valencia sigue viviendo momentos muy delicados a todos los niveles. Delicados y muy importantes, porque aunque aquí hay muchos que van a la suya, hay otros que tienen las ideas muy claras. Libertad VCF ha conseguido más esta semana que muchos que pregonan cambios desde púlpitos desde hace muchos años. Cuestionar decisiones adoptadas en Junta de Accionistas, incluidos los sueldos de los altos directos de la entidad (algo siempre criticado desde la época de Llorente, pero nunca puesto en cuestión a estos niveles), es el claro aviso a navegantes que no todo vale, que existe una minoría accionarial no silenciosa y que actúa. Si tienes acciones y aún no las has agrupado con ellos, no seré yo quien te obligue a hacerlo, pero sí quien te lo recomiende porque es útil.

Veremos la reacción real de Meriton a todo esto, y si el juez impone medidas cautelares (no tengo base legal para saber qué va a hacer), pero como digo, el «susto» ya está dado, y ahora hay que ver cómo se lo toma quien corresponde. Lo mismo que con el tema del estadio, porque ante la ausencia de Sandra Gómez a nivel público por su reciente maternidad (lo mismo que María José Catalá, y aprovechamos para felicitar a ambas), es Arcadi España el hombre que aparece día sí y día también para decir lo mismo cada vez sobre la ATE del Nuevo Mestalla. El Valencia, como siempre, calla, y los días y las semanas pasan. Simplemente un apunte, y por supuesto la legalidad por encima de todo: quien venga por Meriton, sea quien sea, no lo hará por un castillo en ruina total, no lo olvidemos.

De fútbol, a la espera de que el Valencia empiece a trabajar, y a fichar (que esa es otra), la Eurocopa nos deja sus cosas, y las mentiras propias de este tipo de torneos cortos. Guedes no ha jugado un sólo minuto, y hay quien insiste en que eso baja su precio. El argumento valdría hace 30 años, cuando de verdad se descubría a jugadores en estas competiciones, pero no ahora, que todo el mundo ha visto a todo el mundo mil veces. Guedes será vendido por lo que Mendes consiga para el Valencia, y si el luso (que es el mejor del mundo, y me da igual lo que me digan), hace su trabajo bien, será lo que el club necesita. Porque siguiendo ese razonamiento, ¿ahora Mbappé vale mucho menos porque ha hecho una castaña de torneo y falló el penalti que echó a Francia? Seguro que el dueño del PSG piensa igual.

Para acabar, y como se suele decir, no por ello menos importante. José Luis Gayà es el mejor lateral zurdo del mundo. Y es valenciano y del Valencia, y ya está bien de que nos dé vergüenza decirlo, como si fuera mejor hacerlo de menos o nos supiera mal que fuera tan bueno. No hace falta verlo en unos octavos de final de la Euro para saberlo, pero eso parece que haga recordarlo mejor. Ah, y si ese jugador vale un trueque por Aleñá y Braithwaite, que nos lo expliquen con calma, para poder entenderlo. El Barcelona filtra lo que le interesa, su prensa se hace eco, y luego aquí montamos dramas. Él, mientras, se quiere quedar. Meriton, ni se te ocurra.