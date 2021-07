Todo lo que rodea en estos momentos al Valencia, absolutamente todo, exige un acto de fe. No hay que pillarse los dedos por nada ni dejar de andar con pies de plomo. Lo contrario sería una temeridad. Y es que existen muchas y poderosas razones para desconfiar de lo que proceda de Meriton Holdings. Así que la consecuencia en un entorno tan inflamable no puede ser otra. Mientras que los hombres de Lim continúen adelante con la gestión del club, el único camino posible por nuestra parte es el de la vigilancia extrema y la máxima exigencia. Cero concesiones a los gestos cuando lo único que valen son los hechos.

Que en las infografías del Nuevo Polideportivo de Benicalap se vea un pabellón en condiciones es algo estupendo porque demuestra que hay trabajo hecho. Parece que va en serio, aunque el plazo de entrega sonó a recochineo. Pero el informe del Ayuntamiento es cristalino. Recuerdan los técnicos que el proyecto tiene que ajustarse a los requisitos y reuniones anteriores, así que la buena voluntad se demuestra accediendo a los cambios (que no son gran cosa) y a la mayor brevedad. Es decir, rápido, sin ganar tiempo ni metiendo el plan dentro del saco de la ATE.

Hay visos también de que no es un farol eso de que este verano sí que va a haber mercado de fichajes. Pero a ver quién pone la mano en el fuego. Bordalás, que siempre tiene en la boca los nombres de Corona y Murthy, se ha arremangado la camisa hasta los codos y no es de los que después vaya a bajarse los pantalones hasta los tobillos. Por Alderete hay acuerdo y huele a lo mismo Marcos André. Se trata de dos futbolistas que son apuestas del entrenador y con cuyos clubes existe la obligación de hacer un esfuerzo. Para ser creíble hay que darle a Bordalás lo que pide. La pretemporada empieza pasado mañana y ‘res de res’, por parado que esté el mercado por la Covid, el fair-play y la Eurocopa. Ni hay entradas ni tampoco salidas. ¿Volverá Guedes? Papelón.

Lo que también se mantiene es la postura de Lim de no vender, aunque en esto es donde más abiertos hay que tener los ojos. Las próximas declaraciones en el Financial Times no deberían pillarnos con el pie cambiado. Después de haberle pedido al príncipe de Johor la friolera de 100 por la gestión, tan cierto es que una oferta de 256 kilos le parece al dueño un insulto como que para sentirse menos ofendido tienen que ser al contado.