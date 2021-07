La foto de esta columna no es una foto, es un fotón. El abrazo de Luis Enrique y Unai Simón dentro del vestuario es la radiografía de un equipo de autor que ha calado no tanto por sus virtudes como por esa manera tan especial de sobreponerse a sus muchos defectos. “Siempre dije que me da igual cómo se llamen los jugadores o en qué equipo jueguen, traigo y traeré a los que vuelen”, reitera el seleccionador, cada vez más en la línea de explorar el camino por el que don Luis Aragonés hizo grande a la Roja. Que la selección vuelva a ser de todos es un gran logro con independencia de que nos guste o no Lucho, de que gane o pierda o de que se pase con el vacile.

MERCADO. No fue precisamente secreta la reunión entre el Valencia y el Getafe. Otra cosa, sin embargo, es de qué se habló entre plato y plato. En los últimos días Ángel Torres ha estado reunido con bastantes presidentes de Primera y ayer con Murthy es de suponer que la conversación iría más allá de temas de mercado habida cuenta de que el Getafe pide una pasta por sus jugadores y que parece por la labor de vender antes que por recoger lastre. La cuestión es que la pretemporada empieza mañana, que Bordalás aún no tiene fichajes y que las dudas están a la orden del día.

FICHAJAZO. Ya le habría gustado a Bordalás irse a la cama como lo hizo Peñarroya tras confirmarse el fichajazo de López Arostegui, un refuerzo de calidad por el que se ha pagado la cláusula de rescisión al Joventut de Badalona. Y ojo que el siguiente puede ser Claver. Menudo equipazo.

Salidas. Tres fichajes lleva el Levante y aun así hay todavía mucho que comprar y especialmente que vender. La exigencia también tiene que ser máxima en Orriols. El final de temporada demostró que es necesario resetear en profundidad y mejorar el equipo.