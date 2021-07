La negativa de Economía ayer a ampliar los plazos de la ATE era tan de esperar como lo fue la de Territorio. A nadie le ha cogido por sorpresa. Ni siquiera al propio Valencia, consciente de haberse ganado a pulso la contundencia con la que las instituciones lo han despachado. El choque es frontal porque, para que quede claro no prorrogar la ATE significa en la práctica tumbarla. Es decir, dejarla que caduque en 2025 sin tiempo material para que se ejecuten las obras. Según se vea, la noticia puede celebrarse o justo todo lo contrario. Pero a plazo corto no hay que perder de vista que las consecuencias inmediatas son negativas para todos: las instituciones siguen con el muerto encima, los vecinos presumiblemente se quedarán sin el Pabellón y Meriton añade una piedra más a su mochila por mucho que tenga provisionadas en las cuentas la pérdidas de la edificabilidad y que el valor del suelo del Viejo Mestalla ya no sea el que fue. Se acaba la ATE pero sigue todo lo demás, incluido el hipotético escenario de que esto ayude a arrinconar a Lim en una esquina.

Fichaje

La espera ha sido tan larga que el Valencia no quiere precipitarse con el anuncio de Alderete, pendiente de viajar y pasar la revisión médica para que el acuerdo sea oficial. El central, un desconocido para la mayoría, no tiene un perfil llamativo pero se trata de un jugador a la medida de Bordalás. Es la primera cara nueva desde el entrenador y también la primera piedra sobre la que edificar un Valencia que empezará por la defensa, un paso imprescindible a partir del que reimplantar el ADN. Que Alderete sea un semidesconocido paraguayo del Hertha al que el técnico tenía ‘fichado’ desde su etapa en el Basilea y no un joven portugués sin experiencia en la élite es también una declaración de intenciones de por donde pueden ir los tiros.