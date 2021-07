Ha vuelto Víctor Claver y ojalá en un futuro no demasiado lejano lo haga Ferran. La necesidad de nuestros mejores deportistas de irse o no, de volver o no, es un termómetro fiable con el que medir la temperatura de los equipos valencianos. Eso no quita, sin embargo, para continuar deseándoles lo mejor a los que se van o no vuelven. Ferran, que es lógico que despierte filias y fobias, continúa siendo tan del Valencia como ha sido siempre. Y además hay que reconocer que el tiempo le ha dado la razón. Es cierto que, por desgracia, se habría terminado yendo igual, pero fue un error morrocotudo no retenerlo al menos un año y así venderlo por una cantidad más próxima a la que realmente vale hoy. Quién sabe si con Bordalás poniendo orden y sentido la película habría sido otra. De momento el empeño por cambiar cosas está, veremos hasta dónde se llega.

Fichajes

Al Valencia hay que exigirle fichajes más ambiciosos que el de Alderete. Al central paraguayo se le ha recibido con los brazos abiertos por lo que simboliza más que por lo que ha demostrado. Es un central a la medida del entrenador y con él se confirma que estamos ante un proyecto que no tiene que ver con Mendes (Thiago) ni camadas de jóvenes portugueses. Hace falta más, pese a esto, para estimular la campaña de pases que está a punto de salir. Estaría bien, y es pedir muy poco, lo de Marcos André. Y aún mejor lo de Arambarri.

Cárdenas

Lo ha tocado, pero el Leeds United no va a fichar a Cárdenas, lo mismo que tampoco se llevó a Campaña. El portero tiene que renovar y entender que ha jugado pocos partidos. Y el club no debe pasar por alto que han sido menos de los que se merecía. En esa negociación que no se cierra hay que quitarse varios prejuicios. Ni uno es tan malo ni el otro tan chulo.