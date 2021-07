Oportuna y también necesaria. La reunión de los clubes de élite de fútbol y baloncesto con el president Ximo Puig hacía falta y fue de agradecer, sobre todo porque entre bambalinas había runrún entre los primeros por la incertidumbre y la ausencia de un contacto directo con el segundo a la hora de planificar la próxima temporada en general y las campañas de abonos en particular. La de ayer fue una primera toma de contacto en la que se vieron por encima las expectativas de cara a la vuelta a los estadios y la posición de la Generalitat al respecto. Conclusiones se sacaron pocas más allá de una declaración de intenciones y la buena voluntad en trabajar juntos de aquí en adelante. La decisión de recuperar la normalidad no está en la mano de nadie salvo en las de los sanitarios que siguen inyectando vacunas, la única garantía contra el virus.

Tic tac

Ya se ha dicho por activa y por pasiva que el fichaje clave es del ‘6’ y es comprensible entonces que la estrategia del Valencia pase por ni precipitarse y acertar. Que el gran objetivo es Arambarri también se sabe, igual que a estas alturas todo el mundo está al día de que es difícil, no imposible. Ángel Torres es cierto que no es un interlocutor sencillo para negociar, pero está muy fresco el día en que con un acuerdo cerrado con Anil y otro con Míchel salió de las oficinas declarando que qué invento era ese. A partir de ahí hay más candidatos, algún tapado y otros de los que como en el caso de Lerma ya se viene informando. El colombiano sí, está en València, pero la foto y el «tic tac» del jugón de su agente en redes no tiene que ver con una negociación que no existe hoy como tal sino con una buena noticia de índole familiar que está esperando. Hubo conversaciones y continúa en pie, como los demás. Y el reloj corre, aunque para todos.