Hace unas semanas se volvía viral una jugada de Nahitán Nández con Uruguay en la Copa América. El centrocampista, en una acción de carácter, garra y también técnica, con un buen recorte final, dejó detalles típicos de ese jugador uruguayo de pelea y que levantan del sofá o del asiento a los aficionados de la selección charrúa.

Y viendo esas imágenes uno también piensa en lo que tiene que ser ese Valencia CF de Bordalás. Una mezcla de no dar un balón por perdido, de competitividad y de pelea por el compañero que está al lado en el campo. Y para eso también hacen falta fichajes porque con lo que hay, como se vio también el curso pasado, no es suficiente.

¡Qué bien le vendría al equipo la llegada de Arambarri! El centrocampista encaja con todo lo que necesita el entrenador y el equipo. Supone un salto de calidad en el once titular, mensaje que dio el técnico a su llegada, y además un plus no solo en lo futbolístico sino en lo anímico. ¿Cuántas veces el aficionado del Valencia CF se desesperó viendo cómo la plantilla no protestaba una segunda amarilla rival o se hacía pequeña ante el rival? Con el charrúa eso no pasará. Tampoco con Alderete.

En nombre del gol

El central, Alderete, ya ha llegado, el centro del campo destina gran parte de los esfuerzos de mercado y en la delantera está el interés, entre otros, por Marcos André. Es positivo que el futbolista para la punta de ataque también tenga ese carácter que tiene el ariete del Valladolid y sobre todo, es necesario reforzar la punta de lanza con uno y hasta dos nueves. Maxi Gómez debe notar la presión de la competencia y además, en caso de lesión, las alternativas no son demasiado fiables. No se debe olvidar el puesto de ‘9’ y es que la temporada pasada la falta de ocasiones y acierto fue un lastre que no puede volver a repetirse.