El Valencia sigue sin noticias de Wass. Y sin ofertas. Lo único que deslizaron sus agentes con la boca pequeña en la última reunión con el club es que el danés empezaba a valorar la posibilidad de regresar a su país para estar más cerca de su familia.

Suena a excusa o, directamente, es una excusa porque su fichaje se ha relacionado con media Europa este verano. En Portugal se publicó un acuerdo total del jugador con el Sporting de Portugal y en Francia más de lo mismo con el Olympique de Marsella. Está claro que no solo es Dinamarca. No se lo cree nadie. El Valencia está tranquilo. No se plantea vender. La prueba es que ha hecho la planificación deportiva contando con el futbolista.

Encima es un jugador perfil Bordalás y al técnico le encaja y mucho. El club lo tiene claro. Solo se planteará venderlo (que no malvenderlo) si el futbolista da un paso adelante y comunica que se quieren largar. Si Wass quiere irse que lo diga y que deje trabajar al Valencia en paz. Esperemos que sea tan honrado en los despachos como lo fue siempre en el campo. De momento, no ha dado la cara.

Gayà

Quien sí la ha dado es José Luis Gayà. Una vez más. El capitán del Valencia es la imagen de las nuevas camisetas 21/22. Toda una declaración de intenciones del club y del jugador en pleno mercado de fichajes. Uno no está dispuesto a vender y el otro no contempla salir este verano. José está ilusionado con José Bordalás. Y con la vuelta del público a Mestalla. Y con el crecimiento de la gente joven del vestuario. Continuará. Es lo que siempre ha querido.

La renovación, eso sí, es otra cosa. Para convencer al capitán, el Valencia deberá seguir poniendo de su parte. Y eso es sinónimo de hablar de proyecto, de consenso, de inversión, de objetivos, de todo aquello que faltó en los dos últimos años. Todavía es muy pronto, Meriton ha demostrado que no es de fiar, pero la realidad es que el club va por el buen camino este verano. Despacito y de la mano de Bordalás. Como toca. Ojalá salga bien por la salud y el futuro del Valencia. El primero que lo celebraría a lo grande sería Gayà... ¿Y Wass?