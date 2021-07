El Valencia CF 2021/22 necesitaba -y necesita- muchos retoques en la plantilla. El centro de la zaga era una de esas zonas y parece que con el aterrizaje de Alderete se mejoran los recursos para Bordalás. Mientras, el club trabaja en el ‘6’ y en la delantera y se piensa también en un hombre de banda.

Kenedy es uno de los que ha tanteado la entidad y es precisamente esa figura de un futbolista vertical y con capacidad para abrir campo la que necesita el equipo de Mestalla. Lo necesita el colectivo, el entrenador, Maxi Gómez y el otro ‘9’ que aterrice en València y un estilo de juego marcado por los centros al área y ganar también las segundas jugadas. Por eso es importante acertar ahí.

La distribución de roles puede llevar incluso a Soler a ocupar de nuevo la banda. Depende de si el plan A cuenta con él por dentro o por fuera. Pero sea cual sea la idea de Bordalás con el ‘8’ es necesario firmar a un jugador para la banda. Porque en el Getafe se hablaba lógicamente de la influencia de los laterales, de Djené en la defensa, el doble pivote o los goles de Molina, Mata y Ángel. Pero también se hablaba de Nyom, más práctico y guerrillero que estético, y de Cucurella, que creció con Bordalás y le daba eso por fuera que ahora mismo no tiene en el Valencia CF.

Guedes y Wass

Está bien eso de ‘si no quieren seguir, que lo digan’ pero yo le añadiría algo como ‘y que pongan ofertas encima de la mesa’. Sobre todo por las formas. No me gusta ver cómo el padre del luso, por dos meses de gran nivel y otros diez casi en blanco, suelta eso de «está de más en el Valencia CF». Si se quiere ir, algo que además al club le puede venir bien por el tema económico, no cuesta nada salir como un señor. Mientras, el danés también falla el tiro si piensa forzar por abandonar la entidad. Más aún sin dinero por delante.