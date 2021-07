Cierro los ojos y recuerdo como si fuese ahora uno de los primeros guantazos de realidad que me dio Mestalla. Debutaba Madjer ante el Athletic Club y el argelino, que aquel día marcó aunque el Valencia perdió (1-2), tiró dos desmarques a la espalda de la defensa nada más empezar el partido y parte de la grada empezó a pitar a Don Ricardo Arias porque no le envió la pelota en largo. Lo vi desde el sector 10 y sin embargo, con el tiempo, más que a los pitos, entendí que a lo que hay que temer de verdad en Mestalla es a ese murmullo demoledor que la exigente afición valencianista dedica a quien tiene la mala fortuna de encadenar dos errores.

Detesto el fútbol sin público y si algo me ilusiona de esta campaña 21/22 es poder ver a gente en las gradas hasta por televisión, porque ya estoy hasta las trancas también de los ‘chroma keys’ y de los ambientes enlatados. Sin embargo, la quinta ola me hace dudar de todo y es entonces cuando surge mi versión más resiliente. Si el Valencia de Bordalás gana desde el inicio no hará falta nada, pero si no lo hace quizás pueda hasta venir bien que desgraciadamente no haya demasiada gente en Mestalla.