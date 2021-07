Los que me conocen saben bien que pego unos patinazos monumentales. Muchos más de los que me gustaría pegar y además de unas dimensiones considerables. Sin embargo, con Carlos Soler lo tuve claro y lo sigo teniendo. Creo que tiene capacidad para ser un referente en el Valencia CF si es que no lo es ya en este tibio Valencia CF. Esa apuesta/teoría sin ir más lejos la sustentan sus números de la temporada pasada. En una mala campaña tanto a título individual como colectivo, sus cifras no fueron nada desdeñables, aunque los antiSoleristas digan que si las maquilló con penaltis y bla bla bla...

Dicho eso, de siempre he pensado que es un futbolista para jugar por dentro y que su capacidad global le hizo rendir también bien en banda derecha con Marcelino, si bien es cierto que ahí a lo mejor me toca ‘envainármela’ porque aunque tiene manejo, también tiene muy buen tranco. De hecho ya hace días que una pregunta ronda mi cabeza: ¿Qué será Soler para Bordalás?

En el estreno ante el Villarreal, aunque sea algo precipitado extraer demasiadas conclusiones, pareció quedar claro que vamos a ver a un Valencia CF esta temporada con una propuesta activa (no esperará a los rivales atrás siempre que pueda evitarlo e intentará quitarles la pelota cerca de la portería contraria) y probablemente poco elaborada (eso quizás se debe perfilar aún más, pero todo apunta a que las transiciones ganarán terreno a los ataques organizados/canalizados), y en ese contexto no sé qué acabará siendo Carlos para el nuevo técnico. Soler no es eléctrico, pero es potente.

Soler de hecho no es un Rubén Baraja -ojo porque como futbolista eso son palabras mayores-, pero es un muy buen jugador. Hoy, sin apenas pivotes en plantilla, encaja por dentro, donde yo siempre lo vi, pero no sé qué acabará siendo para Bordalás.