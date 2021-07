Uno de los problemas de hacer temporadas como la 2020/21 es ver cómo los días de mercado van pasando y no llegan ofertas acordes a lo que esperaba la entidad. Es cierto que es un mercado marcado por el Covid y muchos clubes están con problemas económicos, pero con algo de dinero moviéndose en LaLiga y en Europa nada parece caer en Mestalla.

Guedes es el reflejo de esa situación. Un futbolista con dos buenos meses finales y por el que nadie se atreve a tirar la casa por la ventana. Tampoco por Kang In, quien a falta de un año para terminar contrato, y con la cabeza puesta en no continuar, no ha traído ofertas importantes que desbloqueen el problema que existe en la operación salida.

Por su parte, en un mercado a la baja, tampoco está siendo fácil encontrar equipo a jugadores con menos cartel mientras la pretemporada sigue su curso.

Y el primer afectado es Bordalás. Tiene un exceso de jugadores con los que sabe que no contará durante la temporada y al mismo tiempo falta dinero para darle jugadores que podrían ser importantes con él. Todo eso a la espera de un efecto dominó.