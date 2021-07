El fichaje de Alderete ha sido la excepción que confirma eso de que antes de entrar hay que dejar salir, una regla tan discutible como real en época de mercado, sobre todo desde que con la soga del fair play cada vez son más los que, léase el Barça con Messi o el mismo Levante, no pueden dar de alta a sus jugadores nuevos ni a los recién renovados.

El Valencia está a todo esto entre los que abogan por no aflojar el cinturón después de haber sido uno de los que más se lo apretaron. Sin embargo, el atasco en la operación salida le complica muy mucho la tarea de incorporar al mediocentro y el delantero que espera Bordalás. La salida de Cheryshev, Sobrino, Jason y Jorge Sáenz no será la panacea, todavía menos en los dos últimos casos, aunque al club no le vendrá nada mal aligerar nóminas a la espera de cantar línea con Kang In o Diakhaby.

Pero el bingo es Guedes. El portugués, que se reincorpora este martes al equipo en el que según su padre “está de más”, es la gran presa de un mercado en el que Sevilla y Villarreal están al acecho, expectantes ante la posibilidad de hacerse con un futbolista tasado en 30 millones que dará beneficios a partir de los 20 y con el que al Valencia no le queda ya otra que hacer equilibrios en el día a día.

Nada que no pase siempre. Jugadores, unos con mucha prisa y otros sin ninguna, que saben perfectamente que van a marcharse pero no cuándo ni adónde.

Problemón

Está apurado pero no con el agua al cuello el Valencia. Y está fastidiado el Levante, que aun así ha fichado antes para aprovecharse de las oportunidades de mercado. Y que aún rascará un extremo y veremos qué más. El problema, sin embargo, es que la mayoría de sus transferibles coinciden con los que más cobran, lo que a la larga vuelve a redundar en que los que no salen, no dejan entrar.