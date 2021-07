Al Valencia, al de Meriton o al de quien sea, no se le toma el pelo, no se le presiona, no se le extorsiona. Y está claro que para ello toca ser un club mucho más fuerte de lo que lo somos ahora mismo. Algo de lo que tienen la culpa los gestores que tenemos, los únicos responsables de la situación global. Aunque eso no quita que alrededor pasen cosas que son dignas de estudio por muchos aspectos. Y es que estamos asistiendo a cuestiones de todo tipo que a uno le hacen pensar, mucho, y que termina por no entender. Y me gustaría hablar de ellas aunque algunas merezcan una mayor profundidad en el análisis, algo que hacemos muy poco.

Daniel Wass no puede ser un problema para el Valencia de ninguna de las maneras. El danés sabrá a santo de qué está montando este sainete y filtrando cosas a medios para mover “su tema”. Gratis no se va a ir, y si no quiere seguir, que ponga dinero encima de la mesa, que esto es fútbol profesional y no el teléfono de la esperanza. Nadie del entorno debería contribuir a que tuviera más fuerza, y espero que así sea, aunque no apuesto por ello.

Kang in Lee no se puede marchar gratis, porque no ha querido renovar, sabiendo él y su entorno las causas, que son muy distintas a las de Ferran Torres, por ejemplo. Le queda un año de contrato y no tiene sitio (por extracomunitario y por la idea de Bordalás), pero el Valencia lo podría renovar y ceder (algo que debió pasar hace tiempo), y ver qué pasa en uno o dos años, que el fútbol cambia mucho. La posición de fuerza, al menos 12 meses, es del Valencia.

Nadie se va a cargar la ATE ni el club entra en causa de disolución por ello, lo que es bueno para el Valencia y no para Peter Lim. Durante mucho tiempo se ha estado envenenando al entorno con este asunto, tirando todos de sus intereses en una operación que encierra demasiadas cosas oscuras y que al final se ha visto que era mucho más sencilla de lo que se quiso hacer creer. No se puede tomar el pelo a la gente encabronando con cosas que no son ciertas, porque al club se le debe respetar. No por quien mande (que repito, Lim fuera hoy mejor que mañana), sino por el propio club, su grandeza y los más de 100 años que lo contemplan. Y que ojalá sean muchos más.

Y la venta de Guedes. Al portugués habría que venderlo este verano… siempre y cuando traiga alguien 30 millones de euros. En 4 años aquí ha sido incapaz de echarse al equipo a sus espaldas y ser la estrella en no más de 15-20 partidos de los 136 que él ha jugado (el equipo muchos más en ese mismo periodo de tiempo). Esto no tiene discusión por más fotos que le hagan en el aeropuerto de Sevilla (que vaya bochorno con este asunto). Ahora bien, aquí mandan Lim y Mendes. Y el portugués sabe mejor que nadie cómo está de verdad el mercado y si se va a poder sacar esa cifra o no. O si quizá es más factible en enero o el año que viene después de un gran año de Guedes y con un contexto económico más normal. Aquí también se han dicho muchas cosas, muchas verdades absolutas (incluso yo el primero), y nadie sabe cómo va a terminar.

En cualquier caso, y en cualquier asunto, al Valencia no se le toma el pelo. Nunca. Nadie.