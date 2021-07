El suspense ha llegado hasta el final, pero los Juegos de Tokio empiezan este viernes. Lo hacen con un año de retraso, sin público en las gradas, con controles rigurosos, distanciamiento social y camas de cartón en la Villa Olímpica. Sin embargo, lo hacen también con 25 deportistas valencianos que van a tenernos pegados a las pantallas a las que los atletas dirigirán este mediodía sus saludos a falta de espectadores y banderitas.

La pandemia no ha sido fácil para nadie y ellos no han sido una excepción al tener que parar y volver a arrancar envueltos en la incertidumbre o estirando sus carreras. Sus historias de superación, las consigan o no, ya valen por una medalla. Mención especial también la que se merece el Proyecto Fer, que suma 36 olímpicos en dos ediciones y aspira a aumentar el palmarés de 19 valencianos que se han colgado una medalla en la historia de los Juegos.

Asegura Thomas Bach, el presidente del COI, que estos Juegos deben representar “la luz al final del túnel” y ese es desde luego el deseo de todos.

Vacunas

Se sigue resistiendo la normalidad aunque la vida y el deporte no paran. Tal y como se esperaba tras la formación de un grupo de trabajo entre los clubes de élite y la Generalitat, ayer se vacunaron los futbolistas de la primera plantilla del Levante, los primeros en recibir su monodosis de Janssen. Todos empezaran LaLiga ya vacunados.

COTIF 2021

Volverá también después de un año de espera el espectáculo a L’Alcúdia, sede de unos Juegos Olímpicos del fútbol todos los veranos. Con el respaldo de la Diputación, la infatigable labor del gran Eliseu Gómez y la cabecera de SUPER siempre en el photocall, esta edición promete emociones fuertes empezando por el homenaje a Diego Maradona y la obligada presencia en Los Arcos de Messi.