Máxima tensión la que se vivió en la parrilla de salida del Gran Premio de Hungría. La lucha por el título entre Hamilton y Verstappen, candente tras el incidente en Silverstone y avivada por las reclamaciones de RedBull en los despachos, estaba a punto de entrar en ebullición. Max, harto de responder a las preguntas de los periodistas solo quería una cosa: salir y frenar más tarde que los Mercedes. Era el anuncio de una primera curva con ganas de chapa y pintura. Pero la lluvia puso todo patas arriba y obligó a una salida con intermedios sobre una pista resbaladiza. La curva uno se cobró su peaje, pero el destrozo fue “cortesía” de Bottas que con su Mercedes organizó una partida de bolos en la que su mejor puntuación fue destrozar el RedBull de Verstappen y todas las posibilidades del holandés de optar a la victoria.

El error de Mercedes

Tras la carnicería de la salida llegó la bandera roja y el gran error de Mercedes. En la vuelta de formación para la segunda salida todos menos Mercedes decidieron entrar en boxes a por lisos. Solo –y probablemente con cara de tonto– se quedó Hamilton en la parrilla, sabiendo que le tocaría entrar en boxes y quedarse al final del pelotón en la primera vuelta. Desde ahí comenzó su remontada, con la tranquilidad de saber que su gran rival Max se arrastraba con un RedBull destrozado y sin opciones.

Lewis cambió a medios para destrozar al resto pero su ímpetu se dio de bruces contra las manos del cuarentón Alonso. Nos gustan las carreras de coches pero más las carreras de pilotos. Y Fernando es todavía ese campeón con manos y cabeza que puede recordarle al tipo que se pasea con el coche más rápido que ganar no es siempre tan fácil. El español no pudo finalmente contener al inglés, pero le paró los pies lo suficiente para que su compañero Ocon no se viera amenazado. Esteban y Alpine lograban, en gran parte gracias al asturiano, su primer triunfo en la F1 y el Driver of the day fue para Alonso.

Hamilton perdió en Hungría la gran oportunidad de distanciarse en el mundial, algo que puede pagar muy caro en el futuro. Lo empezaremos a saber a final de agosto cuando los coches vuelvan a rodar en Spa.