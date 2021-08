Solo tres centímetros pueden premiar o no el trabajo de una carrera deportiva y de los últimos cinco años en particular, los correspondientes el atípico y alargado ciclo olímpico por la pandemia. Es la experiencia que le tocó vivir este lunes a Eusebio Cáceres en la final del salto de longitud. Una vez más se quedó con la miel en los labios a las puertas del podio, pero él es el primero en saber que una medalla no es el medio más justo para medir un trabajo. Y su rendimiento en Tokio ha sido excelente. No fue el único en despedirse ayer de Tokio, en una jornada aciaga para los representantes valencianos con las eliminaciones de Pablo Herrera, Liliana Fernández, Lola Riera y las ‘Guerreras’ Lara González, Paula Arcos y Silvia Navarro, la más veterana de la expedición. Quizá ella, a sus 42 años, no tenga tiempo de disputar otros JJOO, pero el objetivo de París 2024 está ya en la mente de todas y todos, incluso un Pablo Herrera que, a sus 39 años y con cinco Juegos Olímpicos a sus espaldas, se despidió de Tokio pensando en París. El hecho de acortar el próximo ciclo olímpico a solo tres años les da alas para mantener su sueño y sus objetivos. Y es la mejor manera de afrontar una despedida, conscientes de que ya fue un éxito estar en los JJOO, pero con la ambición de querer volver.