Tuve la oportunidad de presenciar la pasada semana en directo el amistoso del Levante UD ante el Valencia CF en Paterna. Las sensaciones que dejó el equipo, en la línea de lo que está siendo la pretemporada, no fueron malas. Más allá de algún desajuste defensivo y de los lógicos encajes que todavía deben perfilarse, a nivel de intensidad y carácter, el bloque dio la sensación de estar totalmente preparado para competir y de llegar en óptimas condiciones al debut del Carranza. Más allá de esta circunstancia quise ponerme en el sitio, figurado obviamente, de Paco López.

Debe ser muy complicado planificar el día a día en los entrenamientos y luego en el diseño de los encuentros con un exceso de plantilla como el que maneja el técnico. Aunque es cierto que está acostumbrado de otros años no deja de ser un handicap el tratar de dar minutos a todos, de evitar que nadie quede descolgado, mientras que al mismo tiempo la puesta a punto de la pizarra no debe desperdiciar ningún día.

Es cierto que la coyuntura podía llevar a pensar a estar en un escenario como el actual a falta de escasamente una semana para el arranque del campeonato pero seguro que la cabeza de Paco López elucubra un gran número de alternativas a falta de saber si algún referente ya sea Campaña, Aitor Fernández, Bardhi o incluso De Frutos no vayan a estar al día siguiente en el entrenamiento. Tampoco debe ser cómodo tratar con jugadores que ya conocen su rol de futuribles y que pese a ello debes tratar con profesionalidad y respeto conociendo las dos partes la improbable opción de un reencuentro deportivo.

El pellizco económico conseguido por LaLiga veremos de qué manera puede afectar y beneficiar al club. Lo que sí es evidente es que el tiempo corre y que estos días sí deben desatascar una situación debe liberar las arcas del club y la cabeza de Paco López que por cierto no podrá contar con Postigo, lesionado en el amistoso ante el Southampton y que deja casi al límite las opciones de una línea de centrales que no ha sido reforzada.

No quería tampoco dejar la oportunidad de estas líneas para mostrar un agradecimiento a la Selección Española masculina de baloncesto. La derrota contra Estados Unidos privó de entrar en la lucha por las medallas a una generación que devolvió a nuestro país su pasión por el deporte de la canasta y sobre la ilusión de tener un combinado referente en el mundo. Aunque han sido mucho los nombres que han desfilado, el icono de todo esto ha sido Pau Gasol. No han sido sus mejores Juegos Olímpicos pero merecía otro final. El paso de los años todavía reforzará más a esta Familia que deja el listón muy alto para los que vienen por detrás. Dicho esto creo que hay que enmarcar en gran torneo de Víctor Claver.

Con un rol alejado de ser espectacular el jugador valenciano ha sido pieza importante con España. Esa inercia debe hacerlo ser todavía más capital junto a un inédito López-Arostegui que por lo menos ha podido vivir de cerca lo que supone jugar un gran torneo con una Selección inigualable.

Con las chicas no hubo mejor suerte. Francia, en un cruce envenado, truncó las posibilidades de subir al podio. Si Serbia fue la que frustró la lucha por el Eurobasket de València, el combinado galo gestionó mejor los famosos detalles para volver a dejar a un buen equipo sin opciones de ganar. Con cuatro jugadoras del Valencia Basket, este combinado merece una reactivación. El trabajo de Lucas Mondelo ha dejado mucha más luces que sombras pero tras un verano durísimo tanto con la disputa de dos campeonatos exigentes y una preparación ardua el desgaste ha sido evidente. La FEB debería hacer un análisis en profundidad y no exponer a la figura del entrenador catalán a un deterioro que sería injusto. El momento del cambio debe ser ahora. Los ciclos existen y con Mondelo ya se bordea el final. De las críticas a Laura Gil, lo mejor es no hacer ni caso. Dar un punto de vista es lícito y creíble si llega de gente y aficionados que siguen, aman el deporte. Verter una interpretación carente de fundamento y sin ninguna base no es ni respetable ni representativa. Por suerte, seguiremos disfrutando de Laura Gil y de sus compañeras en La Fonteta.