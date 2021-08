Viendo una imagen de Carlos Soler en redes sociales luciendo de niño la camiseta de Crack’s me vino a la memoria cuando Rodri -un técnico de los clásicos de nuestro fútbol base y regional que entonces gestionaba la escuela de fútbol de la localidad y hasta la cafetería del campo de Bonrepós- me contaba cómo le pegaba aquel renacuajo de ojos rasgados a la pelota todavía cuando aún tenía los dientes de leche. Aquel nano aprovechaba cualquier oportunidad para saltar al entonces campo de tierra (hoy luce un precioso césped artificial de última generación, aunque si le pegas fuerte la pelota la sigues enviando al Barranc del Carraixet y no es nada fácil encontrarla) a pelotear con su abuelo. Iban a ver jugar a su hermano mayor y el ‘chino’ ya mostraba maneras.

Fue allí donde le convencieron para que empezase a jugar y apenas unos años después se proclamaba ya campeón de España Sub-12 en San Agustín del Guadalix con la Selección Valenciana. Su técnico en aquella competición era ‘Taja’, quien recientemente me contaba una anécdota que viene que ni pintada: «Había jugadores superiores a ellos -Pau Torres y Carlos Soler- físicamente en aquel equipo, pero mentalmente ellos estuvieron sobresalientes. Carlos arriba era desequilibrante. Recuerdo que en cuartos de final contra Canarias, mientras se jugaba el partido, Fernando Hierro vino por detrás al banquillo y me preguntó: ‘¿De dónde coño has sacado a ese 10...?». Pues bien, ese 10, Fernando, es este; nuestro 10. Respeto y hasta podría entender que haya ‘antiSoleristas’ porque esta bendita tierra y este club han dado y gozado de excelentes centrocampistas a lo largo de la historia, pero sí que me gustaría que aparcásemos las comparaciones. Soler es Soler. No es Parejo, ni Baraja, ni Claramunt, ni Puchades, pero es un buen jugador que ya ha levantado un título con su equipo (y quiero recalcar lo de su equipo) y que con la plata de ayer se une como medallista en el Valencia CF a Albelda, Angulo, Ayala, Claudio López, Banega y Moretti. Disfrutemos y no comparemos.