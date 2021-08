¿Se acuerdan de aquel proyecto de Superliga Europea en el que Florentino se lanzó al ruedo y acabó saliendo inicialmente corneado tras quedarse solo?, pues no duden que de aquellos polvos vienen estos lodos. Los dos clubes que gozan de una situación preferencial en la liga española van a hacer lo que sea necesario con tal de no perder su estatus e incluso mejorarlo. Esa es mi percepción. Aquel boceto de competición europea al que el Barça se adhirió bajo la gestión del ahora demonizado Bartomeu, es la clave. Laporta, que le ha cogido gusto a lo de navegar entre dos aguas, está vez sí ha cargado contra LaLiga, aunque de momento dice simplemente que no ven «claro» el acuerdo entre CVC y LaLiga. Todo es dinero. Ya sea por la Superliga o por la comercialización de los derechos audiovisuales, lo que quieren ambos es seguir trincando más que el resto y si puede ser, mucho más. Al final la clave va a estar en saber hasta qué punto los equipos tienen delegada la gestión de sus derechos en la patronal.