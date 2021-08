«Patir? ‘Pa’ tir el que li pegaren a Kennedy...». Es una expresión que he oído en más de una ocasión cuando la gente habla de sufrir y que seguro que muchos lectores también habrán escuchado alguna vez. A nadie le gusta el sufrimiento y yo tengo que admitir que aunque la expresión en algún contexto concreto hace esbozar alguna sonrisa, a mí no me seduce en exceso. Por respeto. A los muertos hay que dejarlos descansar en paz. Dicho eso y volviendo a lo del sufrimiento, intento imaginarme la temporada de este Valencia CF y a día de hoy, a la espera de lo que nos deparen estás tres últimas semanas de mercado, lo veo como un equipo para no sufrir (per a no patir). Si después Bordalás consigue trasladar de inyectar la mirada del tigre en los suyos y conjugar eso a su vez con el talento de algunos (esperemos que no salgan más que los estrictamente necesarios de esos en esta recta final de mercado) y el hambre de otros (si finalmente se hace lo de Marcos André, encaja en ese perfil), pues igual lo de pensar en Europa vía Conference o Europa League no sea una utopía. Pero ojo a estas tres semanas que quedan...