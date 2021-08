Soy de letras. En mi época -ahora sé por la trayectoria académica de mi hijo Diego que ha cambiado la nomenclatura- yo escogí la opción de ‘letras puras’, aunque he de admitir que había una parte vocacional y otra que era pura praxis y que consistía básicamente en huir de todo aquello en lo que apareciesen las matemáticas. Sin embargo, hay algo que recuerdo a la perfección de las ‘ciencias’ y que tampoco hacía falta ser Pitágoras para entenderlo. Era lo de la propiedad conmutativa. Hay algunas operaciones como son por ejemplo la suma y la multiplicación -no así en la resta y la división- en las que da igual el orden en el que pongas los sumandos o los multiplicadores porque el resultado es el mismo. Vaya, que 3+2 da lo mismo que 2+3. Aquello de ‘el orden de los factores no altera el producto’. Pues bueno, viendo cómo evoluciona el mercado y a la espera de que la Asamblea de LaLiga vote la inyección por la venta de los derechos a CVC ya aprobada por la Comisión Delegada de LaLiga, me pregunto si el orden de los factores en las salidas de Valencia CF puede estar alterando el producto. Lo que me pregunto exactamente es si a aquellos jugadores que les quieres buscar salida y a sus agentes les debes transmitir con claridad tu intención para que colaboren o si por contra lo que se ha de hacer es intentar incluirlos en operaciones que te puedan resultar interesantes y, solo si esas operaciones tienen visos de progresar, comunicárselo ya a los afectados. Hay una certeza popular que dice que cuando quieres vender algo (o a alguien en este caso) bien vendido lo primero que tienes que hacer es no decir que está en venta, pero si lo que quieres hacer es por ejemplo sacarlo cedido o un trueque, ya tengo dudas. Lo bien cierto es que hay jugadores que el Valencia ha intentado sacar y a los que aún no se lo ha dicho... pero yo no decido en el Valencia CF.