No se puede internar hacer daño al Valencia por resquemor, por resentimiento. Ha pasado, pasa, y mucho me temo que seguirá pasando, y de eso tenemos la culpa los periodistas. Y me pongo el primero en la lista, porque todos hemos cometido este pecado mortal, todos. Los años te dan el poso y la perspectiva, y ves las cosas de otro modo. E igualmente ves de forma nítida quién comete los mismos errores que uno mismo años atrás. Supongo que este artículo me costará más insultos y más palos, o que incluso algún compañero de profesión me deje de hablar (esto ha pasado en el último año, por no tener las mismas ideas sobre el Valencia, que es para que todos nos lo miremos). Pero eso no va a quitar para que yo diga lo que pienso de las cosas. Y no con ello pretendo tener razón en nada.

Estamos tan atrincherados en nuestros bandos y ponemos tan por delante el hecho de querer tener razón por encima de todo, que al final consideramos que todo vale. Y todo es todo. Llegamos a usar lo que sea con tal de atizar al de enfrente, y el Valencia simplemente queda como la excusa. Estamos a poco más de 48 horas de comenzar la Liga, y el ambiente está enrarecido, es extraño, no es el propio de un comienzo de curso. «Es que este equipo no ilusiona». A mí siempre me ha ilusionado el Valencia, EL VALENCIA, con peores o mejores jugadores, pero ahora hacemos que las cosas vayan por otros derroteros. Si ponemos cuatro bombas y encendemos los ánimos, pues oye, casi mejor que ganarle al Getafe 3-0 y empezar bien la Liga. De eso tenemos la culpa nosotros, la prensa, lo digo de nuevo. Y aunque esta parte no la leerán, o la omitirán, desde luego que Peter Lim es el único causante de todo el desastre que vivimos hoy. Pero es que antes de él ya estábamos así, con otros personajes, pero en la misma situación. No nos hagamos los ingenuos.

Ahora haré amigos en Madrid y Barcelona, que hay que ser global. Que el problema de esta Liga sea que se cumplan las normas es algo que merece un estudio pormenorizado. Eso o mandar a este par de clubes donde han puesto columpios, claro. Durante décadas han hecho lo que les ha dado la gana, sin tapujos, sin control, sin medida, con el aplauso de su prensa, la de cada uno, que seguía engordando la vaca de cada uno. Ahora hay quien les ha comido la tostada, los ha arrasado en dinero (si quieren se puede convertir en SAD, que sería muy divertido, además de justo para la competición), y les está viniendo mal. Les ha volado por los aires el duopolio, y eso está haciendo que se vean sus malas artes y que nos intenten hacer pasar a todos por idiotas.

No sé cuántos de los que lean esto habrán discutido con Javier Tebas a gritos y cara a cara. Yo lo he hecho. Tengo mi opinión sobre él, y seguramente él sobre mí. No es ningún santo ni hace las cosas por caridad o por bondad. Pero nos guste más o menos, ha llevado al fútbol español, a los clubes, a un nivel financiero que no se ha conocido nunca, y muchos de ellos son ricos. Sí, la palabra es esa, ricos. Ha primado en su modelo a Madrid y Barcelona, porque eran la estrella de su producto, pero no ha dudado en hacerles cumplir como a los demás llegado el momento. Seguiremos escuchando el «Tebas vete ya» en los estadios, pero los clubes, entre ellos el Valencia, le deben muchas cosas a su gestión. Que esto no sea popular no significa que no sea así. Por hoy ya está bien de enfadar a gente. La semana que viene, más.