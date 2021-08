El Levante UD ya lo hizo en la primera reunión de la Comisión Delegada de LaLiga y el Valencia CF también votará mañana en la Asamblea General Extraordinaria a favor de LaLiga Impulso. A ninguno de los dos va a afectarle la presión del Real Madrid, que le niega ahora al resto el balón de oxígeno que pretendía para él solo y sus megasocios de la Superliga.

La propuesta de Javier Tebas vale que no es perfecta y que tiene sus claroscuros, pero es la solución a un problema global del que no se salva nadie, ni siquiera el Madrid y ni qué decir el Barça. Se contradice por cierto y además mucho Florentino, que sostenía antes que LaLiga no valía nada y ahora que vender el 11 por ciento de sus derechos a 50 años vista es el negocio del (medio) siglo.

Todo apunta a que el dinero va a llegar y salta a la vista que esa inyección de liquidez es más que necesaria en un momento de asfixia y parálisis por los exigentes rigores de la pandemia. Una vez esté la pasta, en principio a partir de octubre con el primer plazo, la cuestión es que se gaste con responsabilidad. En el caso concreto del Valencia, que gracias a los ajustes del verano pasado ha llegado menos ahogado a este, también que no se lo guarde y que revierta tanto en la plantilla como en el reinicio de las obras en el estadio.

Generosidad

Por mucho que presione, que lo está haciendo y no es algo que sorprenda a nadie, al Madrid van a faltarle compañeros de viaje. Trató de tumbar en su momento la venta centralizada y le ocurrió lo mismo. Su particular solidaridad y la del Barcelona era por ejemplo que todos los equipos ingleses, como hasta 2015, ingresasen el triple por la TV que el tercero de LaLiga española. Desde entonces la situación sigue distando de ser la idónea pero la distancia ya no es tanta. Ese es el camino.