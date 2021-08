Pues casi ha llegado el día. El sábado el Levante UD volverá a abrir una nueva temporada en la máxima categoría en el Ramón de Carranza contra el Cádiz. A excepción de las llegadas de Soldado y Franquesa, Paco López dispone de un plantel prácticamente idéntico al que entrenó la pasada campaña.

Hasta el momento, a expensas de futuros movimientos, que seguro los va a haber, el equipo granota arranca una temporada en la que el objetivo de la permanencia vuelve a tildarse como prioritario, pese a que en el seno de la afición y también del club, las miras deben ser algo más altas.

La pretemporada no ha sido especialmente brillante, pero a tenor de precedentes anteriores, no debe ser un referente claro porque seguro que cuando mañana ruede la pelota en el mítico estadio gaditano, el gen competitivo volverá a ponerse en marcha con la ventaja de tener asimilados puntos básicos de estrategia y táctica de estos últimos años.

Yo confío en este Levante UD. A pesar de que hay que asumir que pueden haber movimientos inminentes la base del bloque se ha mantenido y ha crecido con el paso de las campañas. Respetando a cualquier rival por supuesto y no olvidando quién es el Levante UD, en Orriols se está obligado a dar un paso más en la ambición y a poder vanagloriarse de tener un grupo de jugadores que han conseguido que jugar en Primera División sea una sana costumbre.

Lejos del nivel de los intocables e incluso de los que juegan y optan a la Champions o Europa League, el Levante UD no tiene nada que envidiar a esos rivales que confían asentarse en la zona templada y que pueden aprovechar el error de alguno de los favoritos para optar a cotas mayores. Tener a jugadores como Aitor, Cárdenas, Campaña, Bardhi, De Frutos, Roger o Morales es un aval firme y renunciar a romper paredes y barreras históricas sería una oportunidad perdida. De sobra es conocido que el fútbol luego es caprichoso y que luego las dinámicas, lesiones y estados de forma marcarán el destino, pero con un botín ambicioso como reto puede ser un poco más factible.

En toda esta ecuación sí es que es cierto que hay una demarcación que cojea. Todo el levantinismo lo sabe, y no es otro que la defensa. Cómo han venido informando durante todo el verano los compañeros de este periódico, el Levante UD ha trabajado para reforzar una zaga que tantos disgustos ha dado y que tantas veces ha privado de puntos de oro en los últimos años. Con Vezo como candidato número uno a salir, futbolistas de relativo prestigio como Funes Mori o Mustafi fueron sondeados aunque la caja no permitió sus llegadas. Con el mercado todavía abierto, Paco López necesita jerarquía atrás. Cerrar la sangría defensiva sería dar un paso más hacia ese bloque que tanto daño produce en el área rival.

Con todo esto, el Levante UD debe ser mañana favorito en Cádiz. Curiosamente se abre LaLiga ante el mismo equipo con el que se acabó el curso en el remozado Ciutat la pasada temporada. Coincido en el mensaje de que ganar un partido en la Primera División es harto complicado pero también lo es que el conjunto granota ha demostrado que puede puede hacerlo ante cualquiera y por eso se le puede pedir y hasta exigir que mañana venga de Cádiz con los tres primeros puntos del año. Con el Real Madrid en el estreno local para la segunda jornada, tener al casillero activado dará algo más de alas y aire para no tener los agobios iniciales vividos en el curso pasado.

Por cierto, Pepelu ha vuelto a abrir la Caja de Pandora. Pese a ser un jugador con excelentes referencias y de la casa, su asentamiento con Paco López parece inviable. Un traspaso controlado debe ser la mejor opción con este escenario. Quedarse para no tener minutos no sería responsable y la postura del jugador es entendible. Tras dos cesiones quiere dar un paso más y si no es en el Levante UD deberá hacerse un nombre fuera del club y con luz propia. Ojalá se vaya para volver pronto.