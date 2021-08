Pese a la decepción y el rostro desconsolado de Raúl Albiol, fue más lo que ganó el Villarreal ayer que lo que perdió.Sí, la derrota escuece, sobre todo porque la victoria estuvo muy cerca. Pero no hay mayor síntoma de grandeza que marcharse de la final de la Supercopa ante el todopoderoso Chelsea con la cabeza alta y todos los honores. Por más que estar en la próxima Champions ya es un logro, el proyecto groguet no tiene techo. Lo dejó muy claro Roig con su alegato en favor del acuerdo que debe aprobarse hoy en LaLiga: «Hay que invertir, que no nos adelanten».

ASAMBLEA

Ni con la oposición del Madrid y del Barça ni con la de la Rubiales. El fondo de inversión solo se echará atrás si la Asamblea General tumba el acuerdo. Parece improbable que eso ocurra, pese a la presión de Florentino, pero tal y como está el panorama Tebas necesita un resultado contundente para disipar dudas. Los valencianos, a excepción del Elche, que tiene motivos para dudar tras su descenso administrativo, votarán a favor. Y, salvo sorpresa, eso mismo hará la mayoría. La solución no es la mejor pero se antoja buena para todos. A 24 horas de que empiece a rodar el balón, el día se promete intenso. En especial porque los clubes se lanzarán en plancha en cuanto se abra la veda para inscribir a los jugadores. Sin entrar en asuntos de infraestructuras, así de ahogados están todos.

PEPELU

Lo mejor para todos, también para el futbolista, es que siga ligado al Levante UD. Es decir, que renueve y salga otra vez cedido a la espera de una oportunidad en el primer equipo que sigue sin llegarle. Además de deportiva se trata de una cuestión sentimental. Los próximos días se verá, pero si se marcha como parece al Clermont, al menos que lo haga con una opción para volver. Por lo que pueda ocurrir.