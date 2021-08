Echando la vista atrás creo que algunos de los grandes revolcones que me he llevado en mi modestísima trayectoria profesional han tenido lugar en ruedas de prensa presenciales. No voy a entrar en detalles. En ocasiones por imprudente, en otras por imberbe/cobarde y en alguna ocasión sencillamente porque me tocaba, me enviaron a las banderas. Es útil el teletrabajo. Yo no lo conocía hasta que estalló la pandemia.

Es tan útil como diferente en algunos aspectos del trabajo presencial. En este caso es parecido pero no es lo mismo ‘levantar’ un emoji de una mano en un chat de cualquier aplicación (entiéndase ‘Zoom’, ‘Webex Meet’ o cualquiera de esas con las que nos hemos familiarizado durante estos últimos meses), activar el micro y disparar una pregunta, que estar mirando a los ojos a tu interlocutor en la misma sala, con mayor o menor distancia física, y hacérsela ‘face to face’.

Ahí distingues de verdad entre cuatreños, erales y algún cinqueño que te toca lidiar y que, si no estás despierto, te envía a la enfermería. Es una excelente noticia que poco a poco se vaya recobrando la normalidad.