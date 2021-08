Así de fácil es el fútbol, y me vale el resumen de lo que pretende José Bordalás para esta temporada. ¡Correr, correr! Cortito y al pie, como grita cualquier entrenador de escuela desde el primer al último partido del curso a los chavales. Pues eso, hay que exprimir a la plantilla de Valencia con más sacrificio y menos florituras, una filosofía marca de la casa que le ha funcionado muy bien al técnico. No hay tiempo para gambetas ni tiquitaca, regresamos a los orígenes de un equipo bronco y copero. No nos fue mal entonces y aunque pudimos tocar el cielo cuando nos pusimos estupendos, creo que si seguimos ese camino va a ir bien.

Bordalás sabe donde está, por eso me sorprendió su desmoralización porque no vienen más fichajes después de hablar con Lim. Al menos él ya conoce el tono de voz del empresario singapures, así que después de tratar con tantos mandatarios a lo largo de su carrera espero que sepa quien va de farol. Su currículum tanto como jugador como entrenador me causa un profundo respeto, el mismo que esos trabajadores que recalan en una compañía desde abajo y terminan en el consejo de dirección.

El paso por las categorías de fútbol auténtico debería ser necesario antes de llegar a la elite, pero no solo para los jugadores, técnicos y árbitros, también para los dirigentes. Nos hubiéramos ahorrado más de un disgusto. El mismo que tienen ahora mis primos hermanos de las Pituïsas, y eso que estaban advertidos.

También hemos corrido para volver a Mestalla, pese a la pandemia y la persistente crisis blanquinegra. Hay que quitarse el sombrero para los que ayer estaban en el campo, esa fidelidad a prueba de bombas es la que necesita el valencianismo para no volver a ser engañado. Porque algún espabilado aceleró un proceso de venta sin respetar las más mínimas normas del decoro institucional. Lo hemos visto esta semana en el acuerdo entre LaLiga y el fondo CVC. Todavía no sé si ese es bueno o malo porque no me fio de Tebas, que participó en el interés de extender la alfombra roja a Lim, pero que Laporta y Florentino estén en contra al menos me da un soplido de esperanza, no mucha.

Con todo este lío solo nos queda que los jugadores del VCF corran con el mismo criterio que ayer, tal y como les indica su entrenador. Porque si todo este montaje revestido de negocio termina mal, los que van a tener que correr, y mucho, son los dirigentes de LaLiga que están jugando demasiado con la paciencia de unos aficionados que aún tienen respeto a unos colores.