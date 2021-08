Lo primero que hizo Bordalás a su llegada al banquillo fue analizar los agujeros negros del Valencia. Había muchos. Demasiados. El más grande, el pozo sin fondo, estaba en defensa. No podía ser que el equipo viniera de encajar 106 goles en las dos últimas temporadas. 53 una y 53 otra. Lo repitió en todas sus entrevistas. Lo había memorizado. Lo tenía en la cabeza y pronto en la de sus jugadores. El objetivo era frenar la sangría y rebajar esa cifra de goles encajados considerablemente.

El reto era bajar a los 35 más o menos. La media de goles en contra con los que hizo grande al Getafe. El listón estaba alto. Parecía imposible en verano. Hoy ya no parece tan difícil. Sobre todo si el equipo sigue defendiendo en bloque como contra el Getafe. Todos juntos. Todos a una. Todos ayudando al compañero.

Todos metiendo el pie. Como hizo Hugo Guillamón. Bordalás quiere que los jugadores vayan fuerte al balón. El de L’Eliana lo hizo fiel al manual de estilo de su entrenador. No hay mejor imagen del cambio que esa y de un equipo que después de mucho tiempo tiene las ideas claras, sabe a lo que juega y, todavía más importante, sabe lo que quiere. Bordalás ha calado en el vestuario. Solo así se entiende que todavía haya jugadores igual de contentos por no recibir goles que por la victoria al Getafe. Las porterías a cero se celebran. No son garantía de sumar los tres puntos, pero son el camino. El único camino posible.