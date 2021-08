Cuando alguien afirma que Mestalla (y entiéndase Mestalla por ‘Mestalla con público’) gana partidos, lo primero que puede pensar un neófito en la materia es que quien lo dice está tirando de tópico y que al final los únicos que ganan y pierden los partidos realmente son los jugadores, más aún en un fútbol regido por el videoarbitraje como el actual.

Sin embargo, voy a intentar explicar con un ejemplo gráfico y reciente por qué creo que esa afirmación no es ninguna gilipollez, incluso en un contexto como el actual en el que en teoría la presión ambiental apenas puede influir en una decisión arbitral. Viví in situ el viernes la reacción de la afición valencianista cuando se produjo la acción que le costó la segunda amarilla a Cabaco (es cierto que al tratarse de una segunda amarilla no la puede revisar el VAR). Si ves el lance no solo parece que no sea amarilla para el jugador del Getafe, sino que además se puede interpretar incluso como falta de Maxi.

Sin embargo, Gil Manzano no dudó y le sacó la segunda amarilla al jugador azulón permitiendo que el Valencia CF afrontase la recta final de nuevo en igualdad numérica tras la roja inicial a Guillamón. Créanme, más de media amarilla a Cabaco se la ‘sacó’ la grada. Por cierto, Competición le retiró este miércoles la amarilla al central uruguayo del Getafe, que podrá jugar en la segunda jornada. ¿Me entienden?