Quedan apenas 9 días para el final de mercado y todo el trabajo realizado debe suponer fichajes y refuerzos. Con algo más de una semana por delante, el club no tiene excusas. O no debe tenerlas. Hay jugadores que están encima de la mesa y operaciones cerradas, como la de Marcos André, pero ese matiz que es la salida de Kang In debe arreglarse cuanto antes. De la forma que sea. No hay otra que darle al entrenador lo que pide, porque días como el de Granada, en el que Bordalás miraba hacia el banquillo y no encontraba demasiado se pueden convertir en un problema competitivo grave. Y por el camino pienso en las oportunidades perdidas. Operaciones ‘low cost’ para rellenar espacio en la plantilla que se han ido perdiendo por el camino. Ahora se hace tarde y toca acelerar. Más allá de que se ha rastreado muchísimo durante todo el verano y se han tocado muchas puertas.

Mientras, con el caso de Kang In solo puedo pensar una cosa. Qué lástima cómo un jugador al que se le abrió camino tan pronto se va a marchar sin pena ni gloria. Con la sensación de que podrá ser menos de lo que parecía pero más de lo que ha demostrado. Sin duda alguna.