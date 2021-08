No tengo ninguna duda de que Hugo y Racic cumplirán en su ‘nueva’ faceta de mediocentros defensivos si al final, como parece, no llega el ‘6’. Los dos, cada uno a su manera, están preparados. Tienen condiciones y hambre. Son garantía, pero pueden no ser suficiente. Cuidado. La figura del ‘6’ intimidatorio que hace mejor al resto de compañeros se echó de menos el año pasado. El Valencia y cualquier equipo del mundo necesita un ‘stopper’. El mismo que tradicionalmente ha acompañado a los éxitos del club. No ficharlo es un riesgo. Primero, porque Bordalás estaba convencido de que ese fichaje era prioritario. Segundo, no queda ningún jugador específico en la plantilla. Tercero, era la piedra angular sobre la que debía girar el equipo. No hace falta explicar aquí la importancia de esos futbolistas en el fútbol de hoy en día.

El MVP de la final de la Champions fue Kanté. El de la Europa League, Capoue. Me resisto a pensar que ese tipo de jugador tampoco llegará este verano. Aunque entiendo que Bordalás haya llegado a la conclusión de que Arambarri o nadie y que mejor invertir en otras posiciones. Lo que está claro es que de nada valía fichar por fichar medianías. En enero se firmó a Oliva y el uruguayo no mejoraba a Racic. Resultado: apenas jugó. Mejor evitarlo. Bordalas heredará un viejo problema del club (ventas de Coquelin y Kondogbia). No se lo merece. Pero hay que creer en él. Sabe lo que se hace.