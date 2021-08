Mamardashivili no fue en Granada el gigantón georgiano que nos dejó boquiabiertos a todos en la pretemporada y en aquella brillante puesta en escena contra el Getafe con la que enamoró a Mestalla. En Los Cármenes cometió sus primeros errores. Por decirlo de alguna manera. Porque ninguno de ellos fue grosero. Se acerca el partido contra el Alavés y con él un nuevo capítulo del debate en la portería. Yo estoy más convencido que nunca que tiene que repetir Giorgi. No sería justo sentarlo ahora. Merece jugar y cerrar su ciclo de partidos antes del parón de selecciones. Tiempo habrá después para que Bordalás se replantee su decisión y empiece de cero con Jasper Cillessen en Pamplona. ‘Mama’ al menos se ha ganado un partido más.

Y hablando de porteros. Sí, es fútbol, pero no es justo lo que ha pasado con Cristian Rivero este verano. El canterano tenía ofertas interesantes para salir cedido hace dos meses, pero el club las paralizó todas con la llegada de Bordalás al banquillo porque consideró que tenía opciones reales de primer equipo. Ahora no entra en los planes del Valencia, ha sido relegado a cuarto portero y todas las puertas que tenía abiertas se las ha encontrado cerradas. Normal que las porterías de primera y segunda división estén definidas a falta de una semana para el cierre del mercado. Hasta la del Valencia lo está. Si el mercado no dice lo contrario, se quedará y peleará. No le queda otra.