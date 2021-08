El mercado del Levante desde hace ya unas semanas es de esos que no ilusiona a los aficionados. Con los fichajes ya consumados, será complicado ver alguna nueva cara más este verano. Sin embargo esos movimientos que quedan, todos ellos de operación salida, son fundamentales para confirmar la solidez económica del club.

Más pronto que tarde estoy convencido que se va a poner fin a la etapa en Orriols de jugadores como Sergio León, Hernani o Koke Vegas. Todo lo que no deje a estos futbolistas sin contrato con el Levante será un problema, y gordo.

Hay un nombre que he querido dejar al margen y es el de Pepelu. Soy de la corriente de que me hubiera gustado ver a Pepelu con número y dorsal del primer equipo. Su periplo portugués de dos años le ha hecho crecer. Estoy convencido de que a Paco López también le hubiera gustado contar con él, pero las herencias del pasado, con el nombre propio de Vukcevic le han cerrado la puerta en las narices. Es una auténtica lástima porque la juventud, identidad e ilusión de Pepelu de poder haber jugado como granota esta temporada contrastan con la irregularidad, mal rendimiento y hasta desidia de Vukcevic, que no sólo estará lastrado por ser el fichaje más alto en la historia del club, sino también por haberse confirmado en uno de los grandes fiascos granotas y que además con unos apoyos desmedidos, le han dejado más en evidencia. Una herencia del pasado que lastra al futuro. Ojalá Pepelu renueve y tenga esa oportunidad que el montenegrino ha gozado sin merecerla.

En lo deportivo, con dos jornadas de liga, el poso que ha dejado equipo ha sido de notable. Reconozco que tras el partido de Cádiz la decepción fue grande. El Levante fue mejor que los gaditanos y se dejó empatar en una acción que jamás debió culminarse. Contra el Real Madrid hubieron dos choques. Si la primera mitad invitaba casi a cerrar los ojos y esperar que los de Ancelotti no se ensañaran, tras el descanso el cuadro de Paco López sacó ese estigma que ha hecho propio y casi único al Levante en la Primera División.

Soy sincero si digo que a veces optaría por un juego menos bonito y más práctico, por eso de aumentar el puntaje, pero también es verdad que ver esas oleadas ofensivas, ese derroche de velocidad en campo rival, y la capacidad de volver loco un partido que parecía imposible de tomar el pulso, engancha y mucho. Quizá me ha costado, pero asumo que este es el Levante que volveremos a ver esta campaña. Un equipo que más que suicida, como tildan algunos, lo calificaría de valiente y sobre todo fiel a un estilo. Respeto al máximo esta idea, y estoy seguro que dará muchas alegrías, pero todos sabemos que algún disgusto llegará. Un peaje asumible en cualquier caso. Ya no tan solo es loable esta propuesta de fútbol, sino también que se mantenga, sabiendo que muchos equipos nunca terminan de encontrar su estirpe, su seña.

Por cierto, que tendrá más o menos incidencia, pero de momento Morales, Roger y Campaña han visto puerta en una clara muestra de que el bloque será capital en el Levante. Sin salidas de futbolistas relevantes, la baraja de Paco López presenta jugadores con alternativas de juego variadas y con talento. El famoso fondo de armario en el que al margen de los comentados tiene a Bardhi, De Frutos, Melero o Soldado con la bandera de la solvencia casi asegurada. Mañana por cierto llegará el turno de Cárdenas. Aunque sea por la expulsión de Aitor, lo merece. Pendientes de si habrán rotaciones regulares en la portería, Cárdenas y Aitor deben tener una pugna leal por salvaguardar la meta, y ante un buen equipo como la Real Sociedad, el arquero catalán mostrará sus credenciales por primera vez esta temporada.

Hoy por cierto vuelve a la acción el Valencia BC. Buena oportunidad de ver en vivo a Dimitrijevic o Rivero ante un Zaragoza dirigido por un Ponsarnau que tratará de aguar el primer partido en el banquillo de Peñarroya. Se aventura una velada interesante.