Primero llegó un central paraguayo, después un delantero brasileño recién descendido a Segunda y el siguiente puede ser un lateral derecho del Granada. No es para sacar el autobús, pero ya no fichan Lim ni un Mendes cuyo papel se ha limitado a triangular, de momento sin éxito, las salidas de Guedes y Kang In. Las cosas han cambiado, seguro que no lo suficiente y ya se verá si efectivamente a mejor, pero el Valencia tiene ahora un plan. Y viniendo de donde se viene eso no es poca cosa.

Bordalás tiene voz y voto sobre los listados de Corona, mientras que Murthy, quien más empeño puso en su fichaje, le da a su entrenador lo que pide. Sin término medio, lo cual no deja de conllevar su peligro: de un Gracia que no pintaba nada a un Bordalás con poder suficiente para cambiar de rumbo y apostarlo todo al ‘9’ de André en lugar de al ‘6’ que no podía ser Arambarri. Quedan cinco días, un suspiro, pero con el oxígeno de CVC aún pueden pasar muchas cosas, inclusive que llegue un central o que un año después lo haga Keita Baldé, el único que no ha sido una petición expresa.