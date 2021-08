Los gestos, las caras, los puños cerrados, la alegría, los abrazos, la intensidad, las carreras, las coberturas, la solidaridad, los goles, la intensidad, el olor a césped, el sonido de la música, la arenga de Bordalás durante la pausa para beber, las contras como en los buenos tiempos. Es todo. Y, siendo casi los mismos, no tiene nada que ver con lo que había. El Valencia barrió al Alavés y se fue a dormir desde lo más alto de la clasificación después de tres jornadas. Grande. Esto aún no ha hecho más que arrancar, pero es otra cosa. Pase lo que pase y acabe como acabe. Wass, que no renueva y se quería ir, marcó el primero de la noche y es ahora no solo uno de los convertidos y convencidos sino el paradigma de lo que significa contar con un líder como Bordalás en el banquillo.

¡Aleluya!

Hay plan. Y además se cumple. Los últimos días del plazo de fichajes, como estaba previsto, se han vuelto tan frenéticos como oportunos para confirmar el cambio de paso en el mercado y un margen más amplio de maniobra. El míster, que llegó a reconocer sin torcer el gesto que no se esperaba comenzar con solo un fichaje, quería a Marcos André y ahí lo tuvo anoche. Contando al portero y que Foulquier ya está en València, van cuatro fichajes y lo más probable es que caiga alguno más. No será Keita Baldé, que llegó a verse en Mestalla, pero tal vez sí un tercer delantero, siempre que no se sofoque Calleri. O un medio de transición hasta la siguiente tentativa por Arambarri, aunque lo que más le gustaría al entrenador sería un defensa, Djené, por el que se sigue pujando. No se trata ni de lejos del Valencia prometido cuando llegó Lim pero sí de uno más fuerte y mejor parido, a la medida de su entrenador y cruzando los dedos por Guedes. Después de dos temporadas infames, ya era hora de una alegría así.