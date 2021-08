Tres jornadas han sido suficientes para que el Valencia de Bordalás haya recuperado parte del ADN perdido. Tan sencillo o no como enchufar mentalmente al equipo, llegar físicamente a tope al inicio de Liga y ser decisivo en ambas áreas. Para ganar, ganar y ganar necesitas correr, correr y correr. Bordalás no esconde su mensaje así como tampoco lo hace con la energía que transmite desde la banda. Nada se queda en el depósito. Y su discurso es ganador. El técnico ya ha conseguido lo más complicado; convencer al equipo y a la afición de que este es el camino. Con cautela sí y con cosas por mejorar, pero es casi imposible no esbozar media sonrisa con el primer balance. La gente disfrutó en Mestalla contra el Alavés como no lo hacía en mucho tiempo. Un grupo ambicioso, con chispa, sacrificio defensivo y práctico en ataque. Basta con pegar un ojo a los resultados para, después de mucho tiempo, no ver irregularidad y derrotas. Por ahora el Valencia se ha abrazado a la media inglesa, la de ganar en casa y empatar fuera. Y los objetivos se consiguen así con Mestalla de fortín y cortando la sangría visitante de los últimos años. Es tan bonita la imagen que hasta el equipo se ha paseado por el liderato. Y más difícil… no es descabellado hablar del ‘Límite 35’. Este equipo no parece solo un sueño de una noche de verano. Este Valencia pinta bien.