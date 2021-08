Una vez limadas las asperezas de última hora con el Granada, Foulquier firmará hoy su contrato, tres días después de la revisión médica. Sin embargo, el protagonista de la portada no es el lateral francés. Tampoco la llegada a Palma de Mallorca de Kang In ni la certeza cada vez mayor de que Guedes se queda. Al lado del «tic tac», el que sale en la foto es Diakhaby, cuyo traspaso está caliente, caliente. El Newcastle lo quiere y su oferta no tiene nada que ver económicamente con las que semanas atrás se rechazaron. Aunque el central lleva desde el minuto uno con el cartel de transferible, es ahora cuando con la activación del mercado se ha convertido en la auténtica llave maestra del Valencia para sacar adelante todas las gestiones que hay abiertas y que no son pocas. Con Sobrino camino de Cádiz, lo que repercutirá en Calleri, la venta de ‘Diakha’ abriría un escenario nuevo de cara a la llegada de un recambio y quién sabe si algo más, ya sea un mediocentro, un extremo o lo que se ponga a tiro. Con todas las reservas que hay que autoimponerse, las últimas 48 horas se presumen movidas, un clásico que no falla cada vez que el plazo de fichajes está a punto de bajar la persiana y los clubes se ponen a hacer en dos días lo que no han podido en tres meses.

Fracaso

Kang In y el Valencia se despidieron este domingo tras un acuerdo que ha sido amistoso a la fuerza. No hay paños calientes a la hora de calificar la gestión con el coreano como un desastre. Pero también hay que reconocer que con los errores del pasado a cuestas, poco podía hacer el club que no fuese ahorrarse un año y no palmarlo todo a futuro. Falló Meriton otra vez en su elección y no estuvo a la altura Kang In, que exigió jugar y rechazó tanto ser la bandera del proyecto como un ofertón escandalosamente escandaloso para renovar.