Bordalás ha conseguido todo lo que seguramente se propuso cuando cogió el mando del equipo. El mercado de fichajes pudo ser mejor pero tiene un central -Alderete- que encaja en su idea, un delantero -Marcos André- para potenciar su fútbol y un perfil Foulquier que le soluciona dos posiciones y que si no es titular te mejora el fondo de armario. Eso que tanto falló en el empate en Granada. El entrenador ha conseguido esconder defectos y potenciar virtudes. Derrotar miedos y convencer al jugador de que va a llegar un segundo antes que el rival. Eso, unido a que uno cuando se sienta a ver el Valencia CF ya sabe a lo que juega, se convierte en una gran noticia cuando quedan horas para que termine agosto. Es poco tiempo y en el fútbol puede pasar de todo, pero al menos Mestalla tiene claro que el esfuerzo no se negocia y ya tiene ganas de que vuelva a rodar el balón. Esa sensación no se dio nunca en una temporada pasada que precisamente fue un drama cada vez que se miraba al reloj y quedaban 90’ por delante.

Parón incómodo

Me gusta el fútbol de selecciones muchísimo pero con un orden. Este ‘break’ en medio de que cierre el mercado y tras solo tres jornadas me parece un error que año tras año nadie se antoja en arreglar. Tres jornadas y a dispersarse. Y ojo... otro parón más en octubre. Y otro en noviembre.