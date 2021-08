Bastó con Alderete para superar el listón del verano anterior y eso que fue una cesión. Sin embargo, y a pesar de lo que costaba confiar, en la recta final fueron llegando primero Marcos André y después Foulquier, sin contar que Mamardashvili lleva tres partidos de titular. Ayer, a escasas horas de bajarse la persiana, el Valencia cerró el círculo con el fichaje de Hugo Duro y peleó hasta el último suspiro por Hélder Costa, lo único que rozó Mendes tras quedarse a medias con Keita y no rascar nada por Guedes, Diakhaby ni Kang In. Tocó en Duro, no en Arambarri ni Djené, aunque Bordalás tendrá a partir de hoy una plantilla a su imagen y semejanza en la que con Guillamón llevando el seis lo bueno es que los mejores siguen y que los que han llegado lo han hecho con su aval. Lo negativo, que también lo hay, es que habrá que cruzar los dedos para que no se constipen los centrales.

Tensión

Después de haberlo intentado ceder y renovar por tierra, mar y aire, el último día del mercado en el Ciutat empezó con Pepelu firmando su ficha y acabó con un comunicado sobre la bocina después de que se hubiese cruzado algún central. La realidad es que el Levante lleva tiempo maniatado y que por muchas cosas este ha vuelto a ser un mercado anormal. Siguen en plantilla Campaña, Bardhi o Vezo, por los que no ha salido nada, y las únicas ofertas han sido las del Niza y el Getafe por De Frutos. Se viene un año complicado en el que hay que apoyar mucho.

Bombas

De los bombazos del final, ninguno como las calabazas por Mbappé, aunque el ridículo se venía radiando minuto a minuto. Quedó patente también el cambio de ciclo del Barça, la reconsolidación del Villarreal y la destreza final de Bragarnik. Se acabó el mercado y ahora sí: LaLiga empieza en la jornada cuatro.