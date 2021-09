El cierre del mercado no deparó sorpresas para el Levante, tampoco es que se esperaran demasiado aunque sí es cierto que conforme pasaba la jornada, siempre está el anhelo de la negociación sorpresa, del famoso jugador tapado que nunca llegó.

El traspaso de Sergio León fue lo más productivo en una operación cerrada al límite y que supone uno bocanada de oxígeno a nivel deportivo y económico. La coyuntura del mercado ha podido mantener en Orriols a jugadores que parecía no seguirían este curso como Bardhi, Campaña o De Frutos. Este último tuvo un amago serio de poder recalar en el Getafe, pero el Levante, sabedor de tener en el segoviano a un jugador diferencial e ilusionante, no atendió a las proposiciones a la baja de un gran estratega en las negociaciones como es Ángel Torres. Del futbolista se espera y espero un rendimiento si cabe mejor que el del año pasado y sobre todo un convencimiento pleno de querer estar donde realmente desea.

Mustafi pudo ser la guinda el 31 de agosto aunque ha llegado en el tiempo añadido. Como con la contratación de Soldado, el defensa no colma ni de lejos el vaso de la ilusión en el levantinismo que sigue concentrando los males del equipo en la parcela defensiva. La anhelada salida de Vezo no se dio y esto ha condicionado la contratación de un zaguero más solvente. Con Mustafi se afronta una operación menos costosa a nivel de arcas pero con dudas a nivel de rendimiento deportivo. El central alemán está muy lejos del solvente central que jugó en Mestalla y será difícil recuperar una versión similar. En cualquier caso su experiencia debe ser bienvenida y al menos merece ese margen de duda.

Con Pepelu se hizo justicia. Aunque no entraba en el planteamiento, el joven futbolista podrá pelear por tener minutos en una posición en la que se presenta una competencia excesivamente grande. Junto a Blesa, Pablo Martínez o Cantero encarnan la savia nueva que es necesaria en cualquier proyecto en el que la chequera debe dirigirse a objetivos concretos y sin margen para las dudas.

Las rescisiones de Koke Vegas o Ferni han sido daños colaterales. Puede que merecieran otra salida, pero la profesionalidad acarrea tomar este tipo de decisiones que seguro no son nada agradables.

Las ataduras y altos contratos heredados han apretado y bloqueado operaciones que seguro hubieran dado más recursos a Paco López. No se presenta un año sencillo para un técnico que además va a estar envuelto en las dudas sobre su continuidad día sí y día también con un desgaste que ya lleva un camino desarrollado.

Y de los despachos de Orriols al maremoto en La Fonteta. La dimisión de José Puentes sorprende principalmente por el momento en el que se ha dado. Con algo más de un año en el cargo, Puentes ha liderado a un club que ha crecido exponencialmente en l´Alqueria, de la que se espera sea fuente jugadoras y jugadores para los primeros equipos, y también con el femenino tras conseguir el primer título de la historia además de verse refrendado con el primer campeonato conseguido en categorías inferiores a nivel nacional. Su único debe es sin duda el no haber logrado el asentamiento en la Euroliga y no haber estado en la lucha final por la Liga Endesa. Ya no solo en el deporte, sino en cualquier ámbito, las dimisiones se cuentan con los dedos de las manos con lo que la marcha de Puentes encarna una decisión valiente y responsable y que sí ha confirmado que más allá de retos personales ha sido, es y será un hombre de club. Paco Raga vuelve de manera eventual para retomar un timón al que se le busca un capitán. Nadie mejor que Raga para navegar en esta etapa de transición, avalado por ser un hombre de plena confianza del propietario. Entender la filosofía del club, saber llevarla a cabo y mejorar el rendimiento, el reto de quien sea elegido. Difícil e ilusionante a la vez.