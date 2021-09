No es el Valencia prometido cuando llegó Peter Lim ni el listón está donde estaba. En otro contexto sería un sacrilegio que en un club de nivel Champions se abriese el debate sobre si el equipo está para competir por Europa. Pero el proyecto Bordalás ha arrancado de muy abajo, nada más y nada menos que de dos temporadas en el alambre de la permanencia. Después de esa espiral autodestructiva de la era post-Marcelino, sin embargo, hay que reconocer que las cosas este verano han empezado a cambiar. Gustará o no y seguro que aun en el primer caso no lo suficiente, pero en la parcela deportiva, y aunque esa política implica riesgos, ahora hay una garantía que es la del entrenador. Entre los que ya estaban, los que parecía que no pero al final siguen y los recién llegados, toca mirar hacia arriba.

Positivo

Con los fichajes de la última semana se ha conseguido sobre todo fondo de armario y eso es un gran paso adelante porque el banquillo ha llegado a dar auténtica lástima demasiados días. Y respecto al once titular, más allá del asunto del mediocentro, se puede alinear uno más que potable, sobre todo si el míster sigue siendo capaz de sacar máximo rendimiento de los recursos. Se ha mejorado en la portería, lo mismo que en la rotación por banda derecha con Foulquier, y hay más variantes en ataque. Y luego está el valor diferencial de la continuidad de los jugadores claves. No se ha malvendido a ninguno y encima Guedes y hasta Wass no solo se quedan sino que además lo hacen convencidos y a tope.

Dudas

Que Gabriel y Alderete no se resfríen. Es más preocupante la defensa y la confianza justa en Diakhaby que la ausencia del mediocentro que hacía falta. Guillamón no es Arambarri, claro, pero es la apuesta del técnico y si en algo coincidimos todos es en darle un voto de confianza.