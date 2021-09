El gran fichaje del Valencia es que tiene un proyecto. La hoja de ruta del mercado no era una pose. Ni aquella reunión telemática de Bordalás con Peter Lim en la que el máximo accionista se comprometió a reforzar la plantilla un paripé. Había una intención. Había un plan de consenso entre el entrenador y el club que se ha cumplido. El gran éxito fue la posición de fuerza con Guedes y Wass. No malvender y retener a dos jugadores importantes que a principio de verano se veían fuera parecía imposible en el mundo Meriton. El mismo valor tiene la política de fichajes.

La propiedad escuchó al técnico y actuó en consecuencia: Alderete, Marcos André, Foulquier y Hugo Duro. Sobran las palabras. Si aceptó con Hélder Costa es porque es un perfil de banda que encajaba. Resultado: una plantilla más competitiva con más nivel y más alternativas. El club falló en los tiempos con Kang In, se quedó a medio camino con el fichaje de mediocentro y no midió bien con Cristian, pero el balance del mercado es bueno. La mayoría (o todos) lo habríamos firmado a finales de mayo cuando ni siquiera estaba garantizada la continuidad de Gayà. ¿Nota al club? Un 8 por venir de dónde veníamos. ¿Nota a Bordalás? Un 10. Y no hablo solo como entrenador. En los momentos de tensión (que los hubo en este mercado) mantuvo la calma, se vistió de hombre de club y fue el mejor portavoz posible. Chapeau.