Tal y como si fuera un combate de lucha libre, los dos contendientes “el Oso de la Liga” contra “la Cobra FIFA” se han estado peleando en estos últimos días por una parcela de poder que no es más que el comienzo de otra gran batalla.

En efecto, los dos gladiadores enmascarados (o no tanto) se han acercado al ring del Tribunal Arbitral del Deporte, el famoso TAS, del que ya todo el mundo sabe algo, para dirimir si la decisión de FIFA de dar dos días más a las selecciones sudamericanas para sus partidos de clasificación del Mundial de Qatar 2022 era legal o no. La Liga presentó ante el TAS una medidas provisionales para evitar que los jugadores se fueran para el continente americano con esos dos días más en la mochila, que son dos días menos para los clubes, pudieran evitarlo. Esas medidas se solicitan para que, antes de tomar una decisión sobre el fondo (si la circular de FIFA es o no legal), pueda evitar un mal mayor.

El TAS, concretamente la presidenta de la sección de apelación dictaminó que esas medidas no eran necesarias y que, por lo tanto, los jugadores y, sobre todo, los clubes, habrían de cumplir con dicha circular y dejar a sus empleados esos dos días más en las manos de sus selecciones nacionales. Obviamente, esto no es el final, aunque la primera batalla se ha perdido por la Liga, sino que seguirá y, ahora, una formación arbitral decidirá si la circular conculca o no la reglamentación de la propia FIFA y, sobre todo el calendario internacional obligatorio, establecido por ella.

Este paso es solo uno más en la pelea de clubes/Liga contra la FIFA. Recordemos que la Liga ya impugnó, y perdió, ante el TAS, el cambio de fechas del Mundial de Qatar 2022. Ahora, se trata de otra etapa más en esta gran vuelta jurídica que, más que nada, es una lucha de poder y, evidentemente, de dinero, que es lo que subyace también ahí.

Y detrás de todo ello está también la petición de los jugadores y de sus sindicados nacionales y el internacional de la FIFPro, de reducir el número de partidos, que la FIFA apoya pero que, por otro lado, no deja de aumentar sus competiciones y fechas : más equipos en el mundial, y la copa del mundo de clubes con más equipos.

Todo eso, aparte de llevar a jugar más partidos, también ataca a las ligas, a las que pretende reducir, en número de equipos y, por ende, de encuentros, pero también con eso mermaría su capacidad económica, con menos televisión y menos patrocinadores.

Como vemos, la cosa va en serio y estas pequeñas escaramuzas que han acaecido no son solo batallas de trincheras, donde cada uno espera a que el otro salga de aquéllas para pegar unos tiros, sino que es una partido de ajedrez jurídico en el que nada se hace porque sí, y sí porque está pensado...

Las jugadas seguirán y los aficionados estaremos a la espera de que un TAS u otro decida qué se hace con nuestras competiciones, nuestros jugadores, nuestras selecciones y, en definitiva, nuestro deporte. Pero no seamos pesimistas sino que deseemos acuerdos y no imposiciones. Tras la llegada de DANA a la Comunidad y sus aguas torrenciales, recomiendo un libro también de desasosiego, del gran Leonardo Sciascia, “A cada cual lo suyo”, una pequeña joya siciliana. A disfrutar.