Arrancó ayer la Primera Iberdrola, declarada profesional desde el pasado 15 de junio por el Consejo Superior de Deportes aunque aún sin estatutos. Pese a los recelos de los clubes más modestos, el crecimiento es imparable. En los últimos cinco años se han duplicado las licencias en España, donde hay ya cerca de 80.000. Y solo cuatro competiciones están por encima en presupuesto, además no a mucha distancia: Inglaterra, Noruega, Japón y China. Uno de los que más ha apostado siempre, el Levante UD, empezó arrollando (4-0) a uno de los que ha empezado a hacerlo. No fue un partido más. El pasado curso, en plena lucha por el segundo puesto y la Champions, el Real Madrid volvió a expoliar jugadoras del equipo entonces entrenado por María Pry, entre ellas varias titulares del once que salió vapuleado de Buñol. A las órdenes en este momento de Villacampa, uno de los técnicos más laureados del panorama nacional, las granotas confirmaron ayer con un juego realmente brillante que no fue casualidad haber puesto contra las cuerdas a todo un Olympique de Lyon.

PODER VALENCIANO

Después de las portadas desde Las Rozas con Soler y Gayà, a la de ayer se sumaron los valencianos que hacen la media docena: Raúl Albiol, Ferran Torres, Abel Ruiz y Fornals. Cuatro de ellos, más de un tercio del once, jugaron de inicio contra Georgia. Y eso que faltaba Pau. Las canteras valencianas continúan funcionando.

Y ORGULLO

Seis medallas (un oro, dos platas y tres bronces) se trae la delegación valenciana de los Juegos Paralímpicos de Tokio: Iván Cano, Héctor Cabrera, Miriam Martínez, Ricardo Ten, Héctor Català y Kim López. Balance magnífico para el Proyecto FER y la Comunitat de L’Esport. Como con las Fallas, ahora comienza un nuevo ciclo. ¡Vamos!