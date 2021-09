Parece que con la lesión de Gayà se cumple eso de que ‘la felicidad nunca es completa’. El ‘14’, sobre todo tras las declaraciones en el pospartido, calmó las aguas pero hasta que las pruebas no digan para cuánto tiene no habrá tranquilidad en el valencianismo. El capitán es clave. Demostró su nivel en la Roja y la hace semana tras semana en el Valencia. Ese KO cambia la perspectiva de un partido del que me quedo con esa selección con un toque Valencia. Gayà sin ir más lejos fue titular en el lateral pero dejó detalles de extremo y casi delantero. ¡Qué bien se lo pasó! Soler está en su salsa. El ‘10’ con Bordalás ha comenzado con un avión y con Luis Enrique ha entrado pisando fuerte. De interior le da eso a la selección que no tenía hasta ahora. Un jugador con rupturas constantes, vertical y con llegada. De eso va sobrado. Por último está Ferran. El extremo completó el trío de goles valencianos en la noche de la ‘cremà’. No podía ser otro día.

Calendario sin sentido

Lo he dicho un par de veces. A favor del fútbol de selecciones pero en contra de un parón cada tres semanas. No tiene sentido y la lesión de José Luis Gayà es el mejor ejemplo. Un mes liguero y parón. Después otro mes y parón. En noviembre uno más. ¿No sería más fácil concentrar todos durante un mes para no frenar el ritmo liguero? Lo típico en el mundo del fútbol. De todo menos pensar en el aficionado.